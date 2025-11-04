توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 106 ملايين برميل يوميا في 2025.



وأوضح الناصر، في بيان، اليوم، أنه من المتوقع أن يظل نمو الطلب على النفط قويا في 2026.



وفي وقت سابق، قال الناصر: إن أداء أرامكو السعودية في الربع الثالث من العام الحالي أثبت مجددا قدرتها على التكيّف مع حقائق السوق الجديدة، إذ عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة، وقمنا بتوريد النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما بشكل موثوق والتي يعتمد عليها عملاؤنا، وهو ما أسهم في الأداء المالي القوي ونمو الأرباح الفصلية.



وأضاف تعليقا على النتائج الفصلية: كما نواصل أيضا تعزيز قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، مع اكتمال عدد من مشاريع النفط والغاز الكبرى، أخيرا، أو من المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريبا.



توقعات الغاز



وتابع: «نُعلن اليوم ارتفاع التوقعات لغاز البيع، إذ نستهدف الآن نموا في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 80% بين عامي 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لدينا». وأشار إلى أنه يأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، والذي استقطب.



إستراتيجية نمو



وأفاد الناصر: «تظل إستراتيجيتنا تركز على النمو المعزز للقيمة مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق تكامل وثيق بين أعمالنا، والاستفادة من التطورات التقنية لاستكشاف فرص تجارية جديدة. ويدعم هذا النهج استخدامنا لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ونتوقع أن تمضي خطتنا للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين في تعزيز الابتكار والتقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي وسريع التطور».