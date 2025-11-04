حذر مصرفا «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» من احتمال تعرض الأسواق العالمية لتصحيح خلال العامين القادمين، بعد موجة الارتفاعات المتواصلة التي دفعت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية هذا العام.



وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«جولدمان ساكس» ديفيد سولومون، خلال حدث في هونج كونج، أن تشهد الأسهم تراجعًا تتراوح نسبته بين 10% و20% خلال 12 إلى 24 شهرًا القادمة، موضحًا أن الأسواق عادةً ما تصعد بقوة ثم تتراجع ليعيد المستثمرون تقييم مراكزهم.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «مورجان ستانلي» تيد بيك: «إن التراجعات الدورية صحية وليست مؤشرًا على أزمة، مضيفًا أن المستثمرين ينبغي أن يرحبوا بفترات التصحيح التي لا تنتج عن صدمات اقتصادية كبرى»، وفق ما نقلت CNBC.



وأضاف رئيسا المصرفين أن آسيا تمثل نقطة مضيئة في المشهد الاستثماري العالمي، مدعومةً بالتطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأوضح رئيس «جولدمان ساكس» أن الصين ستظل واحدة من أهم الاقتصادات الجاذبة لرؤوس الأموال، فيما أبدى «تيد بيك» تفاؤله تجاه هونج كونج والصين واليابان والهند، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية في اليابان والتوسع في البنية التحتية في الهند يمثلان فرصًا استثمارية طويلة الأجل.