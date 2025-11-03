تباطؤ «التضخم السويسري» بشكل غير متوقع

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري، اليوم، أن معدل التضخم في سويسرا تباطأ بشكل غير متوقع خلال أكتوبر الماضي، بعد استقراره في الشهرين السابقين.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.2% خلال سبتمبر الماضي، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 0.3%.



وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت رسوم النقل بنسبة 1.7%.



في المقابل، ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 2.6%، كما ارتفعت أسعار المساكن والطاقة بنسبة 0.8%.



توقعات بالتراجع



وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بتراجع بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا بنسبة 0.1%.



وكان رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل وزملاؤه في البنك قد توقعوا في وقت سابق، ارتفاع التضخم بنهاية هذا العام وحتى عام 2026.



وجادلوا في اجتماعهم في سبتمبر الماضي بأن خفض أسعار الفائدة إلى الصفر في وقت سابق من هذا العام سيُؤدي إلى هذا التسارع في الوقت المناسب.