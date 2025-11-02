«تداول»: 1.1 مليار ريال صافي مشتريات المؤسسات الخليجية في «السوق»

بلغ صافي مشتريات المؤسسات الخليجية بالسوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2025، نحو 1.1 مليار ريال.



وحسب التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية، فإن صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين بلغ نحو 262 مليون ريال.



في المقابل، بلغ صافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 440 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو 377 مليون ريال.



تداولات الأسهم



وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، بمقدار 119.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11536.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 259 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 191 شركة.



وكانت أسهم شركات صناعات، وأسيج، ويو سي آي سي، ووفرة، والعربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، وأمريكانا، وساكو، وجازادكو، وكيان السعودية الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.56%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا بمقدار 73.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 24943.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.