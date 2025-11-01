للشهر الثالث.. الذهب يواصل المكاسب وسط غموض «الفائدة»

تراجعت أسعار الذهب خلال آخر جلسة لها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، لكن المعدن الأصفر حقق خلال أكتوبر مكاسب للشهر الثالث على التوالي.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.54% إلى 4002.9 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى 3988.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.48% إلى 3996.5 دولار للأوقية، إلا أن الأسعار ارتفعت بواقع 3.2% خلال شهر أكتوبر الماضي.



توجيه الاستثمارات



وقال كبير محللي السوق بإحدى الشركات المتخصصة فيليب ستريبل: «إن الكثير من المتعاملين كانوا ينتظرون لإعادة توجيه استثماراتهم إلى سوق الذهب». وأشار إلى أنهم فعلوا ذلك عندما انخفض السعر دون مستوى 4000 دولار.



من جهته، ذكر «مورغان ستانلي» أنه لا يزال يتوقع ارتفاعاً في الذهب؛ بسبب تخفيضات أسعار الفائدة وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ومشتريات البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط الذهب 4,300 دولار في النصف الأول من 2026.