لماذا لن تستأنف أمريكا وكندا المحادثات التجارية ؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، لكنه أوضح أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قدّم له اعتذارًا عن إعلان سياسي في إقليم أونتاريو أظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وهو يحذر من أن الرسوم الجمركية تسبب كوارث.



وقال ترمب: «أنا أحبه كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأ، لقد اعتذر عما فعلوه بخصوص الإعلان لأنه كان مضللاً». ولم يرد كارني حتى الآن على طلبات للتعليق.



10 % رسوم جمركية



وأعلن ترمب الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات بسبب الإعلان الذي بثّته حكومة أونتاريو، وأضاف أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا. وظهر ريغان في الإعلان وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف. وكان يُعرف ريغان بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة.



في سياق آخر، وافق كارني على زيارة الصين بعد لقاء جمعه بالرئيس شي جين بينغ أخيراً، في لقاء قد يشكل نقطة تحول، لكنه لم يُحقق أي انفراجة في العلاقات التجارية.



تعزيز العلاقات التجارية



والتقى شي وكارني على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في جيونغ جو بكوريا الجنوبية، الذي يأتي في إطار جولة آسيوية يقوم بها كارني بهدف تعزيز العلاقات التجارية والأمنية في المنطقة، مع سعي كندا إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.



وانعقد أحدث اجتماع رسمي بين زعيمي كندا والصين في عام 2017، عندما أجرى رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو نقاشًا موجزًا مع شي تبادلا فيه الآراء في اجتماع في سان فرانسيسكو. ولا تزال كندا تخوض نزاعاً تجارياً مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها.



والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، لكن نزاعات في الآونة الأخيرة أدت إلى تعقيد العلاقات.