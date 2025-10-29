أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده استعادت موقعها الإقليمي خلال عشرة أشهر فقط، بفضل دعم ومساندة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل بوصلة اقتصادية للمنطقة ومحورًا رئيسيًا في رسم ملامح التعاون الإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور سمو ولي العهد، تحت شعار «مفتاح الازدهار»، والذي يختتم أعماله غدا (الخميس).



وأشاد الشرع بالدور الريادي للمملكة في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد أصبحت نموذجًا عالميًا في تحويل الطموحات إلى إنجازات واقعية، وأن المملكة أصبحت قبلة الاقتصاديين ومركزًا عالميًا للتفكير في مستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة.



وأوضح الرئيس السوري أن بلاده بدأت صفحة جديدة في مسارها الاقتصادي والاستثماري، مبينًا أن طريق إعادة الإعمار سيكون عبر الاستثمارات النوعية، قائلاً: «رهاني في سورية هو على شعبي، والدعم السعودي هو مفتاحنا إلى العالم»، وأضاف أن حجم الاستثمارات التي تدفقت إلى سورية خلال الأشهر الماضية بلغ نحو 28 مليار دولار، مؤكدًا أن شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت بالفعل بالاستثمار في سورية، إلى جانب رغبة واضحة من دول خليجية وإقليمية أخرى للدخول في السوق السورية.



وكشف الشرع أن الحكومة السورية تعمل على حماية المستثمرين وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن المعونات لا تبني الأوطان، وأن بلاده لا تريد أن تكون عبئًا على أحد، بل تسعى لأن تكون شريكًا اقتصاديًا فاعلًا في المنطقة، معتمدًا على موارد بشرية مؤهلة ومتنوعة في كل المجالات.



وقال الرئيس السوري: «لقد سخّرت عمري لإنقاذ الشعب السوري، وسورية تكن محبة كبيرة للشعب السعودي»، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على إعادة أبناء سورية إلى وطنهم وإنهاء أزمة الهجرة واللجوء.



وأضاف أن سورية ستصبح في مصاف الدول الكبرى اقتصاديًا خلال بضع سنوات قصيرة، مشيرًا إلى أن الشعب السوري أثبت صموده وانتصر رغم التحديات.



واختتم الرئيس السوري حديثه بالتأكيد على أن رحلتنا الأولى إلى المملكة كشفت لنا مفتاح الشراكات الاقتصادية مع العالم، وأن عودة سورية إلى موقعها الدولي لم تكن لتتحقق لولا دعم قادة المملكة، وفي مقدمتهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.