الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء اليابانية يوقعان اتفاقية لتأمين إمدادات المعادن النادرة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يزور طوكيو حاليا، مع ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية لتأمين إمدادات المعادن النادرة.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن ترمب وتاكايتشي وقعا خلال اجتماعهما اتفاقية مشتركة تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.

وبينت وكالة «كيودو» للأنباء، أن تاكايشي وترمب اتفقا على مواصة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتعهدت تاكايتشي، التي أصبحت أول رئيسة وزراء لليابان الأسبوع الماضي، ببناء «عصر ذهبي جديد» للتحالف الياباني الأمريكي، مشيدة في الوقت نفسه بدور ترمب في تعزيز السلام في الشرق الأوسط.