واصلت البنوك السعودية تسجيل أرباح قياسية تاريخية، في دلالة واضحة على قوة الاقتصاد السعودي، إذ تعد البنوك من القطاعات الرئيسية في معظم الدول التي تعكس قوة الاقتصاد.



ووفقاً لرصد أجرته «عكاظ»، بناءً على النتائج المالية للربع الثالث للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي»، فقد سجّلت البنوك أعلى أرباح ربعية في تاريخها بقيمة 23.62 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي 2025 (بمتوسط تسجيل ربح يومي بقيمة 262.44 مليون ريال)، إذ ارتفعت أرباح البنوك العشرة بنسبة 15.09%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2024، بزيادة قيمتها 3.1 مليار ريال عن صافي أرباح الفترة من العام الماضي.

صدارة الأرباح



واستحوذ بنك الأهلي (SNB) على صدارة أرباح البنوك السعودية، إذ بلغت قيمة أرباحه في الربع الثالث نحو 6.47 مليار ريال تعادل نحو 27.39% من الأرباح لكافة البنوك، ليبلغ (متوسط أرباحه اليومية نحو 71.88 مليون ريال)، وارتفعت أرباحه الربعية بنسبة 20.55%، وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي الذي بلغت أرباحه نحو 6.36 مليار ريال واستحوذ على 26.93% من الأرباح (بمتوسط ربح يومي بقيمة 70.67 مليون ريال)، لترتفع أرباحه الربعية بنسبة 24.62% عن الفترة من العام الماضي كأعلى البنوك نموا في الأرباح.

المرتبة الثالثة



وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة وبلغت أرباحه 2.69 مليار ريال، واستحوذ على 11.38% من إجمالي أرباح البنوك في الربع الثالث، وكان متوسط ربحه اليومي نحو 29.86 مليون ريال، وحل بنك الأول في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه نحو 2.14 مليار ريال، مستحوذاً على 9.08% من حصة أرباح البنوك في الربع الثالث، وبمتوسط ربح يومي بقيمة 23.82 مليون ريال.



وبلغت أرباح البنوك الستة المتبقية، مرتّبة بحسب الأعلى ربحاً في الربع الثالث (الإنماء، الفرنسي (BSF)، العربي (Anb)، البلاد، الاستثمار، الجزيرة) نحو 5.96 مليار ريال، لتستحوذ أرباحها مجتمعة على 25.23% من إجمالي أرباح البنوك، وبلغت قيمة أرباحها اليومية مجتمعة نحو 66.21 مليون ريال.