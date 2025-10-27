أوقية الذهب تتراجع 340 دولاراً في 5 جلسات

تراجعت أوقية الذهب، خلال تداولاتها اليوم (الإثنين)، لتنخفض إلى 4015 دولارا، إذ فقدت خلال تداولاتها في 5 جلسات نحو 340 دولارا، وكانت أوقية الذهب قد لامست في أعلى تداولاتها يوم الإثنين الماضي مستوى 4382 دولارا.

المصنعية والربحية



ووفقا لأسعار الذهب الحالية، فقد تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 (بنسبة نقاء 999.9) الذي يباع على شكل سبائك إلى 484 ريالا للغرام، أما سعر غرام الذهب عيار 21 (بنسبة نقاء 875) فقد تراجعت قيمة الذهب في الغرام الواحد قبل المصنعية والربحية والضريبة إلى 424 ريالا، وتراجع غرام الذهب عيار 18 (بنسبة نقاء 750) إلى 363 ريالا قبل المصنعية والربحية والضريبة.