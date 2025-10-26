أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يقضي بتأجيل القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي؛ مما يسهم في تجنب تصعيد تجاري جديد بين البلدين.



وأوضح بيسنت أن الصين وافقت على تأجيل تطبيق القيود مدة عام لإعادة دراستها، كما تعهدت بإجراء مشتريات زراعية كبيرة من الولايات المتحدة، وذلك عقب محادثات جمعته بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في كوالالمبور.



ويأتي الاتفاق بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض زيادة تصل إلى 100% على الرسوم الجمركية ابتداءً من الأول من نوفمبر، في حال مضت بكين في فرض قيود على صادرات المعادن النادرة.



اتفاق مع ماليزيا



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد وقعا اتفاقا تجاريا يعزز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في وقت تشدد الصين الضوابط عليها.



وأعلنت بكين هذا الشهر قيودا واسعة النطاق على قطاع المعادن الأرضية النادرة، ما دفع ترمب للتهديد برسوم جمركية نسبتها 100% على الواردات من الصين ردا على الخطوة.



ويزور ترمب كوالالمبور في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، قبيل اجتماع مرتقب يوم الخميس القادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



تطوير القطاع



وبموجب الاتفاق الأمريكي الماليزي الجديد، تتعهّد كوالالمبور بـ«الامتناع عن حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة»، في حين وافقت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الماليزية.



كما تعهدت ماليزيا بتسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع شركات أمريكية، بما في ذلك تمديد تصاريح التشغيل لتعزيز القدرات الإنتاجية.