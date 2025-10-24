أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) إنهاء مفاوضات التجارة مع كندا، مشيرًا إلى إعلان تلفزيوني ممول من حكومة أونتاريو شمل مقطعًا صوتيًا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وهو يتحدث سلبًا عن الرسوم الجمركية.



وكتب «ترامب» على منصته «تروث سوشيال»: التعريفات الجمركية بالغة الأهمية للأمن القومي وللاقتصاد الأمريكي، وبناءً على تصرفهم الصارخ، تلغى كافة مفاوضات التجارة مع كندا.



وزعم ترمب أن كندا استخدمت بشكل احتيالي إعلانًا مزيفًا تضمن حديث «ريغان» سلبًا عن التعريفات الجمركية وأن الإعلان صمم للتدخل في عمل المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تقيّم شرعية الرسوم الجمركية واسعة النطاق.



وحذر ترمب من كارثة حال ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية المفروضة على البلاد، بما في ذلك إجبار الحكومة على رد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية إلى الشركات.



وتضمن الإعلان المذكور مقتطفات من خطاب ألقاه «ريغان» عام 1987 دافع فيه عن مبادئ التجارة الحرة، وانتقد التعريفات الجمركية بشدة، بأنها تعيق الابتكار وتتسبب في رفع الأسعار وتضر بالعاملين الأمريكيين.



تأتي تلك الخطوة بعد أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمقابلة ترمب في البيت الأبيض، والتي لم تسفر عن إعلان أي اتفاق ملموس، رغم ظهور مؤشرات على التقدم.