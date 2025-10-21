البنك الدولي: 216 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سورية

قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 216 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 13 عاماً من النزاع، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار في سورية ستتطلب استجابة دولية منسقة.



وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم، أن تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سورية يغطي الفترة 2011 - 2024، مشيراً إلى أن تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.



استجابة دولية



وأكد أن عملية إعادة الإعمار في سورية ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية، مبيناً أن التعافي الاقتصادي سيظل هشاً ما لم تُعالج الأسباب الجذرية.



وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسورية انخفض من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهوراً اقتصادياً حاداً نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.



وأوضح أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5% خلال عام 2024، متوقعاً نمواً طفيفاً بنسبة 1% في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.