1553 زيارة لمتابعة اشتراطات ممارسة النشاط الصناعي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، 1553 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي. وركّزت هذه الزيارات على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر سبتمبر 2025 شملت 448 زيارة للمصانع في منطقة مكة المكرمة، و405 زيارات في المنطقة الشرقية، و380 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 117 زيارة في منطقة القصيم، و85 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و55 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة في منطقة تبوك، و9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و6 زيارات في منطقة جازان، و4 زيارات في منطقة نجران.



متطلبات لازمة



وأكَّد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.



يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، والرخص المكانية، والرخص اللازمة للسلامة والتشغيل، بما يضمن تحقيق متطلبات السلامة، كما تشترط لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.