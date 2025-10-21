ارتفاع أسهم أوروبا.. المستثمرون يركزون على نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بعد قفزة بلغت 1% في الجلسة السابقة، في وقت يركز فيه المستثمرون على نتائج أعمال الشركات.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 572.56 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.



وزاد مؤشر البنوك الأوروبية 0.5%، في حين تقدم مؤشر ستوكس لقطاع الطيران والدفاع 0.4%، بينما انخفض قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا 0.2% لكل منهما.



وواصلت أسهم شركات الدفاع ارتفاعها، إذ صعد مؤشر «ستوكس يوروب» لقطاع الطيران والدفاع بنحو 0.2% في التعاملات المبكرة.



وجاءت مكاسب قطاع الدفاع الإقليمي امتداداً للمكاسب القوية التي سُجّلت يوم الإثنين، وتبدأ هذا الأسبوع ذروة موسم إعلان نتائج الربع الثالث



أسهم أمريكا



وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف خلال الليل، بعد مكاسب واسعة في جلسة الاثنين، في وقتٍ يترقّب فيه المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بإعلانات الأرباح.



وفي آسيا، واصلت الأسواق تداولاتها على ارتفاع خلال الليل، إذ صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 2% مسجّلاً مستوى قياسياً جديداً للجلسة السادسة على التوالي، مدعوماً بتفاؤلٍ متزايد حيال قرب التوصّل إلى اتفاقٍ تجاري مع الولايات المتحدة.



وتأتي المكاسب بعد تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع «CNBC» الأسبوع الماضي، قال فيها إنّ واشنطن «على وشك إنهاء» المفاوضات التجارية مع سيول.