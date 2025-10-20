هل أضرّ «بريكست» باقتصاد بريطانيا؟
أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم «بريكست» في 2020 ألحق ضررا طويل الأمد بالاقتصاد البريطاني.


وقالت ريفز في تصريحات أمام لجنة اقتصادية في صندوق النقد الدولي: «التحدي الذي يواجه الإنتاجية في المملكة المتحدة تفاقم بسبب الطريقة التي غادرت بها البلاد من الاتحاد الأوروبي».


خسارة طويلة الأجل


واستشهدت الوزيرة بحسابات مكتب مسؤولية الميزانية الذي قدر أن «بريكست» كلّف البلاد خسارة طويلة الأجل، تعادل 4% مقارنة بالبقاء داخل الاتحاد، مضيفة أن المملكة المتحدة تقرّ بذلك في سعيها لبناء علاقات تجارية أقوى.


وكان حزب العمال الحاكم يتجنب التطرق للجوانب السلبية الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه منذ مؤتمره السنوي الذي أقيم الشهر الماضي، أصبح الوزراء أكثر حدة في تناول القضية.


ومن المتوقع أن تصبح الآثار السلبية لـ«بريكست» جزءا أساسيا من خطاب الحكومة مع اقتراب موعد الميزانية في 26 نوفمبر القادم.

