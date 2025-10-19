1.51 % صعود القيمة السوقية للأسهم



مشتريات الأجانب

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، حسب الجنسية ونوع المستثمر، وحسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9545.33 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025، بارتفاع بلغت نسبته 1.51% وبقيمة بلغت 141.99 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت ما نسبته 4.73% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 16 أكتوبر الجاري.كما أعلنت «تداول»، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025، بلغ نحو 1.5 مليار ريال.في المقابل، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 428 مليون ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 459 مليون ريال.ويعرف كبار المستثمرين الأفراد بأنهم الأفراد السعوديون الذين يمتلك كل منهم محفظة متوسط حجمها مليون ريال فأكثر خلال الـ12 شهراً الأخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون من الأفراد المتخصصين.