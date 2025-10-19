الإبراهيم يعزز التعاون الاقتصادي خلال اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين



شراكات دولية

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.وشملت مشاركة الوزير الإبراهيم عقد عددٍ من الاجتماعات الجانبية، من بينها لقاء مع وزير المالية والاقتصاد في جمهورية بولندا أندريه دومانسكي، ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية الهلينية كيرياكوس بيراكاكيس، ووزير المالية في جمهورية سلوفينيا كلامين بوستيانتشتش، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الآيسلندي داذي مار كريستوفرسون، إضافةً إلى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين، وعددٍ من كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتركّزت المناقشات على تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، واستعراض آخر التطورات العالمية ذات الاهتمام المشترك.وشملت مشاركة الوزير حضور جلسةٍ حوارية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، استضافها مركز رايشاور لدراسات شرق آسيا، واستعرض رحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب مناقشة أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية. واستضافت وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بالتعاون مع جامعة جورجتاون.