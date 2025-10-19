الحقيل: ننفذ الخطط دون تأخر.. واستكمال الـ100 ألف وحدة سكنية العام القادم

تنفيذ المشاريع



اتفاقيات ومذكرات

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الإسكان يتطلب ضخ وحدات سكنية كل سنة بشكل متسارع، مبينا أن الوزارة تعمل على إيجاد توازن في قطاع الإسكان لتنفيذ الخطط دون تأخر.وأكد في تصريحات على هامش زيارته إلى الصين، أن الوزارة حرصت على استقطاب أفضل المقاولين في الصين الذين لديهم القدرة على إحداث نقلة نوعية في العالم، مبينا أنها تعمل على ألا يواجه النمو الكبير في السعودية وبرنامج الإسكان الوطني تحديات تتضمن عدم وجود مقاولين أو أي تحديات تؤخر الأعمال.وبيَّن أنه تم تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية تم توقيعها في الزيارة السابقة للصين، وفي هذه الزيارة تم توقيع 24 ألف وحدة سكنية، والسنة القادمة سيتم استكمال الـ100 ألف وحدة سكنية.وأشار إلى أن أنظمة الإسكان الأخيرة، مثل نظام الأراضي البيضاء، ستؤدي إلى إطلاق الكثير من المشاريع في الرياض، ما يستدعي شراكة بين المطورين المحليين والشركات الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قد اختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التي استمرت يومين، وشهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبرى الشركات الصينية، ضمن خطة تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية سعودية-صينية حتى عام 2030، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمدن الذكية.وشملت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع قيادات شركات، جرى خلالها بحث فرص التعاون في مجالات البناء الصناعي وتقنيات التشييد الحديثة لتسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة المشاريع السكنية، كما شهدت متابعة إنجازات قائمة؛ إذ تم استعراض انتهاء تنفيذ 1184 وحدة مع إحدى الشركات، و1824 وحدة مع شركة أخرى، مع تحفيز الشركتين للمشاركة في برنامج الشراكة لبناء 20000 وحدة سكنية.