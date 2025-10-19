«التجارة»: منع وصول 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين خلال 90 يوماً



مكافحة التستر

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية لحماية المستهلك عن الربع الثالث 2025، متضمنةً أبرز الأعمال والجهود في مجالات مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها.وتطرقت النشرة للجهود الرقابية التي بذلتها الفرق الرقابية، والتي أسهمت في منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين، كما تناولت الزيارات التفتيشية لمكافحة الغش والتستر التجاري، وأعمال مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك «بينة» الذي يعزز التكامل بين الجهات الحكومية لحماية حقوق المستهلك.وأوضحت نشرة الربع الثالث، نسب امتثال المتاجر الإلكترونية في التقييم الذي أعلنت الوزارة نتائجه أخيراً، وفق المعايير العشرة التي خضع لها 100 متجر إلكتروني في «المرحلة الأولى»؛ بهدف رفع معدلات الامتثال، وتمكين المتاجر من الارتقاء بخدماتها.وعالجت الوزارة خلال 3 أشهر أكثر من 168 ألف بلاغ تجاري، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية الأعلى وروداً، تلتها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6757 زيارة تفتيشية، نتج عنها 244 شبهة تستر، 26 مخالفة لقواعد السوق، في 5 مناطق، وشملت أبرز المخالفات عدم وجود تراخيص تشغيلية، وعدم وجود نظام مفوتر إلكتروني، ومخالفات لنظام العمل والإقامة.وشملت زيارات الفرق الرقابية مدن ومحافظات: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، وجازان، وصبيا، وخميس مشيط، والطائف.