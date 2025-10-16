واصل الذهب بريقه خلال تداولاته الأخيرة، مسجلا ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، إذ سجل المعدن الأصفر 78 رقما قياسيا جديدا منذ مطلع عام 2025، ليعزز مكانته كأقوى الأصول الاستثمارية أداء في العالم خلال العام الحالي.وخلال تداولاته يوم الخميس الماضي، ارتفعت الأوقية (زنة 31.1 غرام، عيار 24 بنسبة نقاء 999.9) إلى4258.37 دولار، ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي له، مقارنة بإغلاق عام 2024 الذي بلغ 2071.34 دولار للأوقية، محققا ارتفاعا ضخما تجاوزت نسبته 105.59%، أي بزيادة قدرها 2187.03 دولار في أقل من عام واحد.أسعار الذهب في السوق المحليةووفقا لأسعار السوق المحلية الحالية، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 الذي يُتداول كسبائك (ولا تشمل قيمته ضريبة القيمة المضافة) إلى 513 ريالا.أما الذهب عيار 22 (بنسبة نقاء 917) فقد سجل 471 ريالا للغرام قبل احتساب المصنعية وربحية التاجر والضريبة، في حين بلغ الذهب عيار 21 (بنسبة نقاء 875) نحو 449 ريالا للغرام، وبلغ الذهب عيار 18 نحو 385 ريالا للغرام قبل المصنعية والربحية والضريبة.الكيلو يتجاوز نصف مليونوكانت أسعار كيلو الذهب قد تجاوزت خلال العام الحالي حاجز نصف مليون ريال، في استمرارٍ للاتجاه الصاعد الذي بدأ مطلع 2024، ويعزو محللون هذا الارتفاع التاريخي إلى عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية العالمية، وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الاهتمام المتنامي من الصناديق الاستثمارية والمضاربين الذين يتبعون الاتجاهات الصاعدة للأسواق العالمية.ويرى محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال أن وتيرة الصعود الحالية قد تستمر لتصل بأسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته للعام ذاته إلى نحو 4488 دولارا للأوقية.الفضة تتراجع رغم الدعموفي المقابل، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.06% لتصل إلى 51.28 دولار للأوقية بعد أن كانت قد ارتفعت سابقا إلى 53.54 دولار، متأثرة بتقلبات السوق، رغم استمرار العوامل ذاتها التي تدعم صعود الذهب.ملاذ الاستثمار الآمن في وجه العواصفويجمع خبراء الاقتصاد على أن الذهب يواصل أداءه التاريخي كأحد أكثر الملاذات الاستثمارية أمانا في أوقات عدم اليقين، خصوصا مع ضعف بعض العملات وتزايد التضخم العالمي. ومع استمرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، يُتوقع أن يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين، وربما يسجّل قمما جديدة قبل نهاية 2025 إذا استمرت وتيرة الطلب الحالية.* أسعار غرام الذهب قبل المصنعية والربحية والضريبة:- 513 ريالاً غرام 24- 471 ريالاً غرام 22- 449 ريالاً غرام 21- 385 ريالاً غرام 18