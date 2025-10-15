مع توقعات خفض الفائدة.. الدولار يتراجع



تعاملات خارجية



تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.843 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي.وارتفع اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.16265 دولار بعد أن صعد 0.3% في الجلسة السابقة، فيما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33% إلى 1.3363 دولار.

وفي مقابل الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 151.37 ينا، وتراجع أمام اليوان الصيني بنسبة 0.1% إلى 7.123 باليوان الصيني في التعاملات الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.652 دولار أمريكي بعد أن كان قد تراجع بنسبة مماثلة ليلة أمس، فيما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5729 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.56839 دولار، الذي سجله أمس.