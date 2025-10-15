86 نقطة صعود للأسهم.. التداولات 6.6 مليار ريال



ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 86.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 11682.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 345 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 118 شركة.وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأكوا باور، وأسمنت تبوك، والمطاحن الحديثة، وسدافكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الأصيل، والمطاحن الأولى، وتوبي، واللجين، ومهارة الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.38% و6.15%.كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وstc، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 51.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 25637.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.