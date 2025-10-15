مدعومة بنتائج «الفاخرة».. أسهم أوروبا ترتفع

رسوم الجمارك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، حيث هدأت المخاوف من أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي وحرب الرسوم الجمركية سلبًا على أداء الشركات.وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8%، وقفز المؤشر الفرنسي الفرعي لأسهم الشركات الفاخرة 2.5%.وفي تداولات أمس، تراجعت الأسهم الأوروبية، مع تجدد المخاوف في شأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع سهم «ميشلان» إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بعدما خفضت شركة الإطارات الفرنسية توقعاتها السنوية.وانخفض مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.6 % ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوعين بعد انتعاش قصير له أمس.وشهدت الأسهم العالمية تراجعاً حاداً أخيراً، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية رداً على قيود بكين المفروضة على تصدير المعادن النادرة.وعلى رغم أن ترمب اعتمد نبرة أكثر تصالحية خلال مطلع الأسبوع، بدأت الدولتان اليوم بفرض رسوم إضافية في الموانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب الأعياد إلى النفط الخام.وسجل قطاع التعدين أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية حيث انخفض 2%.وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.5 %، وهوى سهم «ميشلان» 9.3% بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى ظروف عمل أصعب من المتوقع في السوق الأمريكية الشمالية، ما أدى إلى تراجع أحجام المبيعات وانكماش الهوامش الربحية.