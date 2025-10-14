«التجارة»: 128 ألف سجل تجاري مُصدر في الربع الثالث



الشركات المساهمة

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2025، مُتضمنةً نظرةً لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الثالث بواقع أكثر من 128 ألف سجل تجاري، فيما وصل إجمالي السجلات إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسية لنمو قطاع الأعمال، حيث نمت المؤسسات 21% خلال السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى أكثر من مليون و200 ألف مؤسسة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاوزت 500 ألف سجل تجاري بنمو 158%.ونمت سجلات الشركات المساهمة 49% وصولاً إلى 4488 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث مقارنة بعام 2020.وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.