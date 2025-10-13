أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن حجم التمويل العقاري في السعودية يُمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية.وأضاف الحقيل في جلسة ضمن منتدى قطر العقاري، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري.وذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعماً لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة قدرها 15% لتصل إلى نحو 932.8 مليار ريال، مقارنة بـ814.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.