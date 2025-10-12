«بيت الشاورما» يطلق مبادرة مع جمعية زهرة لدعم مرضى سرطان الثدي

أطلق «بيت الشاورما» -أبرز العلامات السعودية الرائدة في قطاع المطاعم- مبادرة إنسانية بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي تستهدف نشر الوعي بالمرض وتقديم الدعم لمرضى ومتعافيه، من خلال تخصيص جزء من مبيعات منتج موسمي خاص لصالح الجمعية.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، حيث طرح «بيت الشاورما» باكيج خاصاً مميزاً يتضمن شاورما بصوصات خاصة ومشروب موهيتو، لتكون عائداته وسيلة عملية لدعم برامج الجمعية في مجالات التثقيف الصحي والفحص المبكر، إضافة إلى المساندة المادية والمعنوية للمرضى.

وأكدت إدارة «بيت الشاورما» أن المبادرة تحمل بعداً توعوياً وإنسانياً قبل أن تكون تجارية، مشيرة إلى أن المشاركة في مثل هذه الحملات تجسد التزام القطاع الخاص بمسؤوليته تجاه المجتمع، وتسهم في نشر ثقافة الوقاية والتكافل، خصوصاً في قضية تمس شريحة واسعة من المجتمع.