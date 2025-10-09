أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن البنك تلقى نحو 80 طلباً لتأسيس مصارف رقمية، مؤكداً أن إعلان أسماء المصارف الرقمية المجازة سيكون قريباً، جاء ذلك خلال تصريحات بثتها وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم (الخميس).وقال العلاق: «هذا العدد من المصارف الرقمية لا يمكن ترخيصه إلا وفق مجموعة من المعايير المبنية على دراسات السوق، وطبيعة العمل، وتجارب الدول الأخرى، التي عادة لا يتجاوز فيها عدد المصارف الرقمية اثنين أو ثلاثة أو أربعة».وتابع: «لذلك بدأنا بعمليات تدقيق لتحديد المتطلبات بطريقة تضمن منح التراخيص للجهات التي تمتلك المؤهلات الأفضل، ونحن الآن في المراحل الأخيرة للإعلان عن المصارف التي سيتم ترخيصها».وأضاف العلاق: «قبل اتخاذ القرار النهائي، أشركنا شركة أوليفر وايمان لمراجعة المعايير التي وضعها البنك المركزي، والتي ستُمنح التراخيص على أساسها».وأوضح أن «الشركة قامت بدراسة هذه المعايير خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت منشغلة بملف الإصلاح المصرفي والخطة الشاملة، ونعتقد أننا سنحصل على الإجابة النهائية خلال الأيام القليلة القادمة».