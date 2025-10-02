تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملاته اليوم (الخميس)، في أداء سلبي لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف من وفرة المعروض قبل اجتماع تحالف «أوبك بلس» المرتقب خلال عطلة نهاية الأسبوع.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% أو 1.24 دولار إلى 64.11 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.30 دولار إلى 60.48 دولار للبرميل.جاء ذلك نتيجة تقارير متداولة رجحت موافقة تحالف «أوبك بلس» على التخلي عن 500 ألف برميل يومياً من تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتباراً من نوفمبر القادم، رغم أن منظمة «أوبك» نفت ذلك رسمياً.