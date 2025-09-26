أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم (الجمعة)، أن الاقتصاد حقق تقدما مطردا، لكنه يواجه بيئة خارجية معقدة وصعبة، مع تزايد الحواجز الجمركية.وبناء على ملخص للاجتماع الفصلي للجنة السياسة النقدية الذي عقد هذا الأسبوع، أكد البنك أنه سيكثف تعديلات السياسة النقدية، لكن سيدير وتيرة التعديل بشكل مناسب بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.وذلك في ظل التوترات بين واشنطن وبكين، رغم الهدنة التجارية التي تم تمديدها بين البلدين لمدة تسعين يوما بعدما كان من المقرر انتهاؤها في الثاني عشر من شهر أغسطس.