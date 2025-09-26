ترمب
ترمب
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جولة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءات اختراع اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر، ما لم تكن الشركات المصنعة تشيد مصانع لها في الولايات المتحدة.

ويركز القرار على الأدوية ذات العلامات التجارية أو التي تحميها براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، ما يمنع منافسة الأدوية الجنيسة أو المكافئة لها حتى انتهاء هذه الحماية.

موضحًا في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أن هذا الإجراء لن ينطبق على الشركات التي تنشئ مصانع أدوية في الولايات المتحدة، كما أن الإعفاء يشمل المشاريع التي بدأ تشييدها أو قيد الإنشاء.

ويرى ترمب أن تلك التعريفات الجمركية ستحفز شركات الأدوية على نقل عمليات التصنيع للولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
 
نجاح باهر لحملة stc في احتفالها باليوم الوطني 95 والإعلام يبرز تميز فيلم الموظفين
نجاح باهر لحملة stc في احتفالها باليوم الوطني 95 والإعلام يبرز تميز فيلم الموظفين
الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تحول التركيز لبيانات الإنفاق
الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تحول التركيز لبيانات الإنفاق