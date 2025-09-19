أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم «الاندماج في سوق العمل»، والتي تهدف إلى تمكين الموظفين المقيمين المتغيبين عن العمل من نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر وإرسال عقد عمل جديد، وذلك بشرط أن يكون الموظف قد أمضى 12 شهرًا منذ دخوله إلى المملكة قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العلاقة التعاقدية. وتشمل الخدمة الموظفين الذين تحولت حالتهم إلى متغيب عن العمل بعد انتهاء فترة السماح البالغة 60 يومًا بسبب الانقطاع عن العمل لمن ليس لديهم عقود موثقة، وكذلك من انتهت أو أُنهِيت عقودهم الموثقة وتحولت حالتهم إلى متغيب بعد انتهاء فترة السماح، إضافة إلى من كانوا متغيبين عن العمل قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل بما في ذلك البلاغات الصادرة خارج منصة «قوى»، مع استثناء المتغيبين بسبب تأشيرة الخروج النهائي.وأكدت المنصة أن الخدمة مستمرة وليست مؤقتة، حيث تتيح للموظف إعادة التعاقد مع صاحب عمل آخر متى ما استوفى الشروط.وعن المقابل المالي وآلية احتسابه، كشفت «قوى» أنه سيتم ترحيل المقابل المالي على صاحب العمل السابق إذا كانت حالة الموظف على رأس العمل بالمنشأة، بينما يرحل على صاحب العمل الجديد إذا كانت حالة الموظف متغيبًا عن العمل، كما يتم ترحيله أيضًا على صاحب العمل الجديد في حال كان الموظف مسجلًا على منشأة غير قائمة أو تحت الإجراء.