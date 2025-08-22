كشفت مصادر مطلعة أن سورياة تتهيأ لإصدار أوراق نقدية جديدة، مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.تهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إذ خسرت أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة حاليا، فيما كانت سعره في 2011 نحو 50 ليرة فقط.وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.وعادة ما تحمل الأسر وهي تشتري طلباتها الأسبوعية من البقالة أكياسًا بلاستيكية سوداء تحتوي على نصف كيلوجرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وهي أعلى فئة حاليًا.ووفقا لوكالات غربية، أبلغ مصرف سوريا المركزي البنوك الخاصة في منتصف شهر أغسطس الماضي، أنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع «حذف أصفار»، في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي.