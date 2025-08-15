تعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز الدعم المالي لقطاعات رئيسية بما في ذلك التكنولوجيا والاستهلاك، في تغيير عن نهجه السابق المتمثل في توجيه القروض نحو الصناعات التقليدية مثل العقارات، والبنية التحتية.وبناءً على تقرير السياسة النقدية الفصلي الصادر (الجمعة)، أوضح البنك أن هيكل الائتمان في البلاد شهد تغيرات جذرية على مدار العقد الماضي، مع تحول المحرك الرئيسي لنمو القروض الجديدة إلى ما يسمى بالقطاعات الرئيسية الخمسة ذات الأولوية التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعاية كبار السن.وأوضح التقرير أن تلك القطاعات الخمسة الرئيسية استحوذت على نحو 70% من نمو القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين شكلت العقارات والبنية التحتية أكثر من 60% من النمو في 2016.كما أكد البنك أن نظام التمويل سيواصل دعم مهمته الأساسية في خدمة الاقتصاد الحقيقي وسيركز دعمه على الابتكار التقني ونمو الاستهلاك.