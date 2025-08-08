تراجعت أسعار النفط خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لتفاقم انخفاضها متجهة نحو تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر شهر يونيو، مع قلق المستثمرين حيال تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس (الخميس) على الاقتصاد العالمي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 66.17 دولار للبرميل في بداية تداولاتها اليومية، لتتجه إلى الانخفاض بأكثر من 4% على أساس أسبوعي.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.52% إلى 63.55 دولار للبرميل، وتتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز 5%.ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس (الخميس)، وقال محللو «ANZ» في مذكرة: «إن الرسوم الجمركية أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب على النفط الخام».