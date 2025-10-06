بعد إعلان «أوبك+» زيادة الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع 1.5%

تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط 1.5% في التعاملات المبكرة، بعدما أعلن تحالف «أوبك+» زيادة شهرية في الإنتاج تقدر بـ137 ألف برميل يومياً؛ ما قلص بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.4%، إلى 44.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أي بنسبة 1.5%، إلى 61.77 دولار للبرميل.وقالت المحللة المستقلة تينا تنج: «قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار «أوبك+» رفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر القادم، إذ كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط». وأضافت: «ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة».وقال محللو بنك (إيه إن زد) في مذكرة، إن قرار «أوبك+» برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر قد يكون أمرا مقبولا في ظل تزايد تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا وإيران.وأضاف المحللون: «في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن».وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود قطع عائدات روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.