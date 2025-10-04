إصدار عملة نقدية تحمل صورة ترمب

تصاميم رمزية

أعلن مسؤولون أن وزارة الخزانة الأمريكية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترمب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.ونشر بيتش على منصة إكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق: «أتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريباً، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي».ويُظهر أحد التصاميم صورة لترمب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعاً قبضته أمام علم أمريكي مع عبارة «حارب.. حارب.. حارب».وهذه الصورة أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته الانتخابية.وعند سؤاله عن العملة، انتقد متحدث باسم وزارة الخزانة ما وصفه بـ«الإغلاق القسري الذي فرضه اليسار المتطرف على حكومتنا»، مضيفاً: «تعكس هذه المسودة الأولى بوضوح الروح الراسخة لبلدنا وديموقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة».وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعاً وقعه ترمب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد «بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة».ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في يناير 2026.ويفرض الكونغرس الأمريكي قيوداً على استخدام وزارة الخزانة صور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترمب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.