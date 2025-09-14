أستراليا تُطلق مجمّعاً للصناعات الدفاعية بـ 25 مليار دولار





تخصيص أموال

أطلقت أستراليا مشروعا دفاعيا جديدا لإنشاء وتطوير مجمع للصناعات الدفاعية في ولاية غرب أستراليا، بتكلفة 25 مليار دولار أسترالي، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات.وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن المجمّع الدفاعي سيقوم ببناء سفن إنزال وفرقاطات عسكرية متعددة المهام؛ بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.من جانبه، أوضح وزير صناعة الدفاع الأسترالي بات كونروي، أن المشروع يُعدُّ استثمارًا طويل الأمد في الصناعات الدفاعية، وجزءًا من أكبر عملية تنويع اقتصادي تشهدها ولاية غرب أستراليا منذ عقود.وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس إن هذا الاستثمار الكبير جدا سينفق على مدى 10 سنوات في مرفق لبناء السفن وصيانتها في بيرث في غرب أستراليا.وبدأت الحكومة بتخصيص أموال لمركز دفاع هندرسون في بيرث منذ توقيع اتفاقية اوكوس مع بريطانيا والولايات المتحدة والتي تتضمن صفقة لشراء أسطول من الغواصات العاملة بالطاقة النووية.وتنوي أستراليا التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لخدمة هذا النوع من الغواصات إلى شراء ثلاث غواصات نووية أمريكية من طراز فيرجينيا خلال 15 عاما، مع خطة لإنشاء بنية تحتية لتصنيع غواصاتها الخاصة في المستقبل.