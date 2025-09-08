مع البحث عن بدائل للطاقة الروسية.. إيطاليا تلجأ لغاز أمريكا

تعهدت إيطاليا والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بتعزيز العلاقات في مجال الطاقة، بما يشمل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، في ظل استمرار أوروبا في البحث عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.وتعهد وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين ووزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم، بعد محادثات في روما، بتعزيز تدفق مستقر وآمن للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، دون الالتزام بأرقام أو أطر زمنية محددة.وقال الوزيران إنهما يهدفان إلى تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في إيطاليا، إضافة إلى البنية التحتية للتصدير في الولايات المتحدة، لضمان سلاسل توريد فعالة ومرنة.واتخذ الاتحاد الأوروبي خطواتٍ للتخلص التدريجي من واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسيين، ومن المقرر أن تعزز الولايات المتحدة إمداداتها مع سعي الاتحاد لإنهاء العلاقة التي استمرت عقوداً مع موسكو في مجال الطاقة والتي انهارت بعد غزو أوكرانيا عام 2022.وقال بيتشيتو فراتين في بيان: «يسهم الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في ضمان إمدادات الطاقة، وذلك بفضل موثوقية المسار من الولايات المتحدة إلى إيطاليا وأوروبا، مقارنة بالمخاطر الجيوسياسية التي تنطوي عليها مسارات أخرى».