الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار، اليوم الخميس، في أسبوع متقلب وسط توتر سوق السندات وبيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي على سوق العمل، سيحدد تقرير الوظائف الرئيسي غداً الجمعة مسار توقعات أسعار الفائدة على الأمد القريب بعد أن أظهرت بيانات، أمس الأربعاء، انخفاض فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في يوليو، لكن تسريح العاملين ظل منخفضاً نسبياً.

وأثرت بيانات فرص العمل التي جاءت أقل من المتوقع على الدولار.

وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها خلال الليل وبلغ في أحدث التداولات 1.165775 دولار، وبعد أسبوع مرير استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة.

وسجل الين في أحدث التداولات 148.12 مقابل الدولار بعد أن حقق مكاسب صغيرة في الجلسة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.178 بعد تراجعه 0.17 % قبل يوم.