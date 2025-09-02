إيطاليا: ارتفاع أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم، ارتفاع أسعار المنتجين في إيطاليا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 0.5% على أساس شهري في يوليو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 1.4% في يونيو الماضي.وجاء الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 1.7%. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي، فيما تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.1%.كما أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بنسبة 0.6%، وفي السوق الخارجية بنسبة 0.1% فقط. وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.4% في يونيو.ورغم هذا الارتفاع الشهري، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر. حيث سجل 1.6% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بنسبة 2.4% في يونيو. ويشير هذا التراجع إلى أن تأثير ضغوط الأسعار لا يزال محدودًا على المدى الطويل، رغم الزيادات الشهرية المتتالية.ويرى محللون أن استمرار صعود أسعار الطاقة سيبقى عاملًا مؤثرًا في مسار أسعار المنتجين خلال الفترة القادمة. كما أن التباين بين السوق المحلية والخارجية قد يعكس تحديات أمام الشركات الإيطالية في الحفاظ على تنافسيتها الدولية. ومن المتوقع أن يراقب صناع القرار الاقتصادي هذه المؤشرات عن كثب، خصوصاً مع تباطؤ معدلات التضخم العام في منطقة اليورو.