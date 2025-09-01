مع ترقّب بيانات النمو.. ارتفاع مؤشرات أسهم أوروبا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات، بداية تداولات الأسبوع، كما يترقب المستثمرون صدور بيانات النمو في تركيا وأرقام البطالة في الاتحاد الأوروبي.وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.27% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 551 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.27% بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 7,724 نقطة.وصعد مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.43% بمقدار 103 نقاط ليصل إلى 24,005 نقاط، وحقق مؤشر «FTSE MIB» الإيطالي مكاسب بنسبة 0.70% بمقدار 296 نقطة ليصل إلى 42,492 نقطة، فيما انخفض مؤشر «IBX35» الإسباني بنسبة 0.20% بمقدار 29 نقطة ليصل إلى 14906 نقاط، وافتتح مؤشر «فوتسي 100» البريطاني تعاملاته في منطقة إيجابية بنسبة 0.19% بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 9,204 نقاط.وكانت الأسواق الإقليمية قد أغلقت على تراجع الجمعة الماضية، بينما تابع المتداولون بيانات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وقيّموا احتمالات إقدام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر الجاري.