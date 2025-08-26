بعد إقالة «كوك» من «الفيدرالي».. تراجع جماعي للأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل جماعي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة ليزا كوك عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، من منصبها.وجاء الإعلان بعد إغلاق التداولات في بورصة «وول ستريت»، حيث محت المؤشرات الرئيسية جزءًا من مكاسبها الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي، عقب تزايد الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.وقال ترمب، في رسالة نشرها أمس، عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه أقال كوك بسبب مزاعم بارتكابها احتيالًا في الحصول على قروض عقارية.وأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية،، على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6,439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعًا بواقع 349.27 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 45,282.47 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق (الجمعة الماضية).وتراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 47.24 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 21,449.29 نقطة.وانخفض مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.9% ليصل إلى 24,065 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.1% ليصل إلى 7,678.79 نقطة. ونزل مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% ليصل إلى 9,262.22 نقطة.وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وهبط مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني، في التداولات الصباحية، بنحو 1% ليصل إلى 42,394.40 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8,935.60 نقطة.وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1% ليصل إلى 3,177.82 نقطة، بعدما أظهرت البيانات تحسنًا في ثقة المستهلكين، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يجري أي تغييرات على أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1% ليصل إلى 25,550.41 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,868.38 نقطة.وقال نايجل جرين، من مجموعة «ديفير» للاستشارات المالية: «المستثمرون يبدون رد فعلهم لأن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لاستقرار الأسواق، وأي إشارة إلى خضوعه للتأثير السياسي تدق ناقوس الخطر في كل مكان».