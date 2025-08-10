أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشيول، إن الحكومة تسعى لتعزيز الإنفاق المالي كأداة لدفع الدورة الاقتصادية من أجل تحفيز النمو مع ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.وقال كو: «سندعم النمو الاقتصادي من خلال توليد تأثيرات استثمارية عالية الإنتاجية من خلال مدخلات مالية جريئة».وشدد على الجهود المبذولة لتطبيق إدارة مالية موجهة نحو الأداء من خلال إصلاحات هيكلية جريئة، وفقًا للوزارة.وأجرى وزير المالية مشاورات سنوية مع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤكدًا الحاجة إلى مساهمة مالية جريئة لدعم النمو الاقتصادي.من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد: «إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في سيول، ضم الوزير «كو» وفريق تقييم الائتمان من وكالة موديز بقيادة أنوشكا شاه، مديرة الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني».وبناءً على المشاورات، من المتوقع أن تعلن وكالة «موديز» عن تحديث تصنيفها الائتماني السيادي خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.وأبقت «موديز» على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند Aa2، وهو ثالث أعلى مستوى على جدولها، منذ عام 2015 مع نظرة مستقبلية مستقرة.