ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال مرة أخرى في آخر جلسة لها، لتقفز 8% على مدار الأسبوع مع استمرار توقف التجارة فيه بين الولايات المتحدة والبرازيل؛ بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وصعدت العقود الآجلة لبن «أرابيكا» 11.55 سنت، أو 3.9%، إلى 3.0935 دولار للرطل عند التسوية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار.وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريبًا بين الولايات المتحدة والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض ترمب رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.وتحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون في السوق حاليًا على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك بن «روبوستا» بنسبة 3.9% إلى 3,510 دولارات للطن.أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنت، أو 1.5%، إلى 16.25 سنت للرطل عند التسوية. ومع ذلك، ارتفع بنسبة 0.4% فقط خلال الأسبوع.وقالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو الماضي بسبب توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، على الرغم من علامات تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض بنسبة 1.8% إلى 471 دولارًا للطن.وزاد سعر الكاكاو في لندن 6 جنيهات إسترلينية أو 0.1% إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن. وارتفع بنسبة 1% فقط خلال الأسبوع.وفي نيويورك، انخفض سعر الكاكاو بنسبة 1% إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع.