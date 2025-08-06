ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في لوكسمبورج في شهر يوليوالماضي لأعلى مستوياته خلال أكثر من عام، بحسب ما أظهرته البيانات من مكتب الإحصاء اليوم.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 2.3 % على أساس سنوي في يوليو، أسرع من زيادة بنسبة 2.2 % تحققت الشهر السابق، وكان هذا أعلى تضخم منذ مايو 2024، عندما قفزت الأسعار 2.6%.
وزادت أسعار السكن والمرافق وحدهما بواقع 5.3 % على أساس سنوي في يوليو، وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية بنسبة 2.6 %.
وارتفعت رسوم النقل بنسبة 0.33 % فقط، بينما انخفضت تكاليف الاتصالات بنسبة 1.6 %، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 %.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لوكسمبورج إلى 1 انتعاش يصل إلى 1.7% في عام 2025 و2.0% في عام 2026. مع توقعات بألا تتحول مساهمة صافي الصادرات إلى إيجابية إلا في عام 2026، مع تباطؤ التضخم العام بفضل الانخفاض التدريجي في تضخم أسعار الطاقة.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 2.3 % على أساس سنوي في يوليو، أسرع من زيادة بنسبة 2.2 % تحققت الشهر السابق، وكان هذا أعلى تضخم منذ مايو 2024، عندما قفزت الأسعار 2.6%.
وزادت أسعار السكن والمرافق وحدهما بواقع 5.3 % على أساس سنوي في يوليو، وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية بنسبة 2.6 %.
وارتفعت رسوم النقل بنسبة 0.33 % فقط، بينما انخفضت تكاليف الاتصالات بنسبة 1.6 %، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 %.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لوكسمبورج إلى 1 انتعاش يصل إلى 1.7% في عام 2025 و2.0% في عام 2026. مع توقعات بألا تتحول مساهمة صافي الصادرات إلى إيجابية إلا في عام 2026، مع تباطؤ التضخم العام بفضل الانخفاض التدريجي في تضخم أسعار الطاقة.