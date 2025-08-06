ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في لوكسمبورج في شهر يوليوالماضي لأعلى مستوياته خلال أكثر من عام، بحسب ما أظهرته البيانات من مكتب الإحصاء اليوم.وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 2.3 % على أساس سنوي في يوليو، أسرع من زيادة بنسبة 2.2 % تحققت الشهر السابق، وكان هذا أعلى تضخم منذ مايو 2024، عندما قفزت الأسعار 2.6%.وزادت أسعار السكن والمرافق وحدهما بواقع 5.3 % على أساس سنوي في يوليو، وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية بنسبة 2.6 %.وارتفعت رسوم النقل بنسبة 0.33 % فقط، بينما انخفضت تكاليف الاتصالات بنسبة 1.6 %، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 %.يذكر أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لوكسمبورج إلى 1 انتعاش يصل إلى 1.7% في عام 2025 و2.0% في عام 2026. مع توقعات بألا تتحول مساهمة صافي الصادرات إلى إيجابية إلا في عام 2026، مع تباطؤ التضخم العام بفضل الانخفاض التدريجي في تضخم أسعار الطاقة.