سجلت الشركات الصينية الكبرى العاملة في قطاع الإنترنت والخدمات إيرادات إجمالية بلغت 961.3 مليار يوان (نحو 133.3 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي، ما يمثل تسارعاً في وتيرة النمو بمقدار 2.2 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة من يناير إلى مايو الماضيين.وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن إجمالي الأرباح المجمعة لتلك الشركات بلغ 74.32 مليار يوان، بانخفاض نسبته 8.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن القطاع واصل ضخ استثمارات مستقرة في البحث والتطوير، إذ بلغت النفقات المخصصة لهذا المجال 48.56 مليار يوان خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 2.6%.ورغم نمو الإيرادات تراجعت الأرباح الإجمالية بنسبة 8.3% إلى 74.32 مليار يوان. وتُعزى هذه الخسائر إلى زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأظهرت البيانات أن معدل تراجع الأرباح اتسع مقارنة بالأشهر الخمسة السابقة، مما يدل على الضغوط الاستثمارية الكبيرة.وتصدرت المنطقة الشرقية الإيرادات بـ863.3 مليار يوان، بنمو 5.3%، فيما شهدت منطقة بكين-تيانجين-خبي نمواً بنسبة 7.4% لتصل إلى 331 مليار يوان، تشكل هاتان المنطقتان أكثر من 120% من حجم النمو العام، ما يبرز أهمية التوزيع الإقليمي في تعزيز القطاع.وسجلت الشركات المتخصصة في خدمات المعلومات، مثل المحتوى الصوتي والمرئي والألعاب، نمواً قوياً بلغ 9.5%، تسارع هذا القطاع بمعدل 5 نقاط مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى مايو، مما يعكس الطلب المتزايد على المحتوى الرقمي.وتزامن هذا النمو مع خطط حكومية لتعزيز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 600-700 مليار يوان خلال 2025، يوفر هذا الدعم دفعة كبيرة للتقنيات الناشئة داخل قطاع الإنترنت.وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 1.12 مليار مستخدم، بنسبة انتشار 79.7% حتى نهاية يونيو 2025، هذا النمو في قاعدة المستخدمين يعزز الطلب على الخدمات الرقمية، ويؤسس لاستمرار زخم الإيرادات في المستقبل.