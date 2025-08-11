تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال التعاملات، في ظل حالة ترقب واسعة لخطوة مرتقبة من البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على سبائك الذهب، إلى جانب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكي المنتظر صدورها هذا الأسبوع، التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بنحو 40 جنيها، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4580 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بنحو 42 دولارا، لتسجل 3355 دولارا».وأضاف: «سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيها، وعيار 18 سجل 3926 جنيها، وعيار 14 وصل إلى 3054 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36,640 جنيها».وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 0.4% وبنحو 20 جنيها لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع الغرام من 4600 جنيه إلى 4620 جنيها، في المقابل، حققت الأونصة بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 دولارا إلى 3397 دولارا.وأوضح إمبابي أن تراجع الأسعار جاء على خلفية ضغوط بيعية في السوق، مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكي لشهر يوليو الماضي، والمتوقع أن تُظهر ارتفاعا في المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، متجاوزاً مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.وأشار إلى أن الأسواق تترقب أيضا الأمر التنفيذي الذي وعد البيت الأبيض بإصداره لتوضيح موقفه من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.