أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% خلال عام 2024؛ بسبب الهجمات في البحر الأحمر، متوقعاً تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الحالي أيضاً.وقال ربيع: «الهيئة تتوقع إيرادات بنحو ملياري دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق».وأشار إلى أن هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقفت الهجمات على السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.ونوه إلى أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية.وأضاف ربيع: «الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ»، مشدداً على أن قناة السويس غير مسيّسة.وأوضح أن الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن بنسبة 15%؛ بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي، لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادياً.وذكر أنه بعد تجدد الهجمات في البحر الأحمر، أخيراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة.وبشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح ربيع أن مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها.وأفاد أن القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر.