ما حملتُ البحرَ في كفّي،

ولا خبّأتُ في جيبي شراعًا.

كنتُ أمشي،

والنوارسُ تستعيدُ صراخَها،

والريحُ تنفضُ عن جبيني

ملحَ السنينْ.

أيُّها الأزرقُ الممتدُّ

مِن جرحي إلى أقصى الغيابْ،

ما الذي أبقيتَهُ لي؟

موجةً عمياءَ؟

أمْ ظلَّ سحابْ؟

أمْ خطى رجلٍ يُفتّشُ في الرّمالِ

عن الطريقِ إلى السَّرابْ؟

كمْ من قُبلةٍ مسروقةٍ

خبّأتْها الريحُ في جَيْبِ المساءْ

كمْ من يدٍ لاَمَستْ يدًا

ثم ارتجفتْ

كجناحِ نورسٍ بلّلهُ المطرُ الأخيرْ

كمْ من حبيبينِ افترقا

وتركا على الرملِ

ارتعاشَ العناقْ!

كان موجُ البحرِ يمحو

ما تبقّى من خطاهُمْ،

ثم يرتدُّ

وفي أصدافِهِ

ملحُ الشفاهْ.

كنتُ أمشي،

لا إلى بيتٍ أعودُ،

لا إلى أفقٍ أريدْ.

كان في صدري طريقٌ

كلّما أوغلتُ فيه

أعادني نحو البعيدْ.

قلتُ: يا بحرُ، انتظرْ!

إنّي تعبتُ من الوُجوهِ العابراتِ،

ومن مرايا لا تردُّ سوى الغريبِ

إلى الغريبْ.

فأجابَ الموجُ

حين انحنى فوق الصخورْ:

إمشِ...

وانطفأَ النهارْ.

كانت الشمسُ الأخيرةُ

تغسلُ الأفقَ الجريحْ،

ورأيتُ وجهي في المياهِ،

فلم أجدْ وجهي؛

رأيتُ طفولةً غرقتْ،

وشيخًا يتّكئْ

على عكّازِ ريحْ.

يا بحرُ،

مَنْ ألقى مفاتيحَ الرُّجوعِ

إلى قراركْ؟

مَن تركَ القلبَ معلّقًا

على شُرُفاتِ نارِكْ؟

كنتُ أمشي،

والمَدى يمشي،

ورائي موجةٌ،

وأمامي موجةٌ،

وبيننا عمرٌ يفرُّ من اليدينْ.

كلّما محَتِ المياهُ خطايَ

عُدْتُ لِلرِّمالِ،

أخطُّ فوقَ التُّراب

ما نسيَتْهُ قدمايَ

من أسماءِ الراحلينْ.

حتى إذا غابَ النهارُ،

وغابَ آخرُ زورقٍ

في زُرْقةِ الأفقِ الغريقْ،

سألتُ مَوجًا عابرًا:

مَن يبقى

حين يمضي المشّاؤونْ؟

فمدَّ كفًّا من زَبَدْ،

ومحَا السؤالَ،

وعادَ يركضُ في الأبدْ.

ومضيتُ...

كان الليلُ يفتحُ في المدى

ألفَ بابْ،

والريحُ تجمعُ من ورائي

ما تناثرَ من غيابْ.

فإذا أتى الفجرُ الأخيرُ

ولم يجدْ فوق الرمالِ

سوى شراعٍ من ضبابْ،

فاسألوا عنّي النوارسَ،

عن صدى قدَمٍ

تكسّرَ في العبابْ.

ربّما صِرتُ المدى،

أو صرتُ موجًا

لا يُرى إلا إذا

انحسرَ السَّرابْ.

ربّما...

وتركتُ فوق الرملِ

خطوةً

لم يكتملْ فيها الذهابْ.